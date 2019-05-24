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Под Владимиром пьяный браконьер застрелил егеря


24.5.2019 10:02
Под Владимиром пьяный браконьер застрелил егеряФото: travels-inform.ru

Следственные органы Гусь-Хрустального района Владимирской области возбудили по факту убийства егеря уголовное дело.

В причастности к преступлению подозревается 22-летний житель поселка Уршельский.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, утром 22 мая в правоохранительные органы поступил сигнал об исчезновении жителя Собинского района, который являлся егерем местного охотхозяйства. Вскоре тело мужчины нашли неподалеку от населенного пункта Березняки.

В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Уршельского в компании отчима приехал в Собинский район, чтобы поохотиться на лосей. Примерно в 21:00 егерь, объезжая территорию и услышав в лесу выстрелы, проследовал к месту ЧП на служебном автомобиле "УАЗе".

Выйдя из машины, егерь довольно быстро смог разыскать людей, которые охотились в запрещенный период, после чего на законном основании стал высказывать нарушителям претензии. Младший из браконьеров, будучи в тот момент пьяным, выстрелил в 55-летнего егеря из охотничьего ружья. Ранение крупнокалиберной дробью оказалось смертельным - егернь погиб на месте.

Расправившись с егерем, браконьеры уехали на машине жертвы. К настоящему времени оба задержаны, у них обнаружили и изъяли охотничье ружье, которое не было зарегистрировано должным образом. Расследование по уголовному делу продолжается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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