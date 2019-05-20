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Власти Кении, Кубы и Сомали поддерживают связь, чтобы вернуть похищенных медиков
07:18
Фото: znaj.ua
Глава дипломатического министерства Кубы Бруно Родригес накануне провел беседы с иностранными коллегами, передает ТАСС.
Внешнеполитические ведомства с середины минувшего апреля поддерживают контакты, чтобы вернуть похищенных медиков, заявил министр.
По словам Бруно Родригеса, власти Кубы продолжает сохранять постоянную связь с МИД Кении и Сомали. Помимо взаимодействия на дипломатическом уровне контакт постоянно поддерживают и министерства здравоохранения республик.
ЧП случилось на северо-востоке Кении в середине апреля этого года, когда вооруженные боевики устроили засаду на дороге в Мендере. Блокировав машину, в которой в тот момент находились двое кубинских врачей, злоумышленники убили сопровождавшего их сотрудника полиции. Позже за иностранцев потребовали выкуп в размере полутора миллионов долларов.
Ранее стало известно, что кенийские правоохранители подозревают в причастности к инциденту радикалов из "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов").
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