Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Кении, Кубы и Сомали поддерживают связь, чтобы вернуть похищенных медиков

07:18

Фото: znaj.ua



Глава дипломатического министерства Кубы Бруно Родригес накануне провел беседы с иностранными коллегами, передает ТАСС.



Внешнеполитические ведомства с середины минувшего апреля поддерживают контакты, чтобы вернуть похищенных медиков, заявил министр.



По словам Бруно Родригеса, власти Кубы продолжает сохранять постоянную связь с МИД Кении и Сомали. Помимо взаимодействия на дипломатическом уровне контакт постоянно поддерживают и министерства здравоохранения республик.



ЧП случилось на северо-востоке Кении в середине апреля этого года, когда вооруженные боевики устроили засаду на дороге в Мендере. Блокировав машину, в которой в тот момент находились двое кубинских врачей, злоумышленники убили сопровождавшего их сотрудника полиции. Позже за иностранцев потребовали выкуп в размере полутора миллионов долларов.



Ранее стало известно, что кенийские правоохранители подозревают в причастности к инциденту радикалов из "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов").



Автор: Злата Богатова

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