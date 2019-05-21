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В Ленобласти на деревообрабатывающем предприятии погибла гражданка Китая
21.5.2019 13:25
Фото: 0629.com.ua
По предварительным данным, женщину насмерть придавило пиломатериалами.
Следственные органы проводят проверку по факту гибели иностранной гражданки.
Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, ЧП случилось на территории Кингисеппского района Ленинградской области, передает агентство "Интерфакс". Погибшая женщина в тот момент находилась на предприятии по обработке дерева для последующего экспорта, которое расположено в населенном пункте Новопятницкое.
Отмечается, что пост генерального директора на этом предприятии занимает гражданин КНР.
Вр время загрузки контейнера пакет со шпоном упал на китаянку 1972 г.р. Травмированную женщину пытались доставить в медицинское учреждение на легковом автомобиле. По пути в больницу она умерла.
Установлено, что погибшая китаянка ранее получила для въезда в Россию по коммерческой визе. В нашу страну она прибыла в конце минувшего апреля.
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