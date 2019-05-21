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В Оренбурге убили бизнесмена с женой и их водителя


21.5.2019 07:55
В Оренбурге убили бизнесмена с женой и их водителяФото: vk.com

Следственные органы региона выясняют обстоятельства ЧП в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье "убийство двух и более лиц", заявили в СУ СКР по Оренбургской области. ЧП случилось на территории поселка Ростоши, который расположен в пределах городской черты.

В одном из жилых домов обнаружили тела трех человек - руководителя коммерческой организации, его жены и водителя. Смерть всех была насильственной, отметили в ведомстве. Следователи пока не уточнили название организации, которую возглавлял погибший мужчина. Не уточняется и то, как именно было совершено преступление.

Вместе с тем, в ряде местных СМИ появились публикации о том, что жертвой преступления стал Андрей Бахарев, который занимал пост директора ООО "Газпромтранс" . В прессе также тиражируются кадры, на которых запечатлены трое мужчин, одетых в темное, которые покидают дом Бахарева.

В пресс-службе "Газпромтранса" позже подтвердили сведения о трагическом происшествии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 378

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