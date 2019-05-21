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На Камчатке у подростка изъяли АК-74 с патронами
21.5.2019 06:09
Фото: tvzvezda.ru
По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело.
Как стало известно, боевое оружие было изъято у 17-летнего подростка, который является студентом техникума.
В региональном СУ СКР отметили, что автомат Калашникова (АК-74) и патроны к нему были изъяты у юноши оперативными сотрудниками ФСБ. По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Наказание по данной статье может предусматривать лишение свободы на срок до четырех лет.
По словам самого подростка, весной прошлого года он приобрел пригодные к стрельбе автомат и патроны к нему. Все это учащийся техникума спрятал в колясочной собственного дома, периодически храня у себя в квартире и расположенном неподалеку заброшенном гараже.
Во время допроса парень также пояснил, что в последнее время сильно увлечен страйкболом, в связи с чем якобы намеревался переделать данный автомат под игровой.
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