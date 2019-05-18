Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

19:20

Фото: simkl.in



Во время церемонии инаугурации новый украинский лидер также обратился с предложением уйти в отставку к правительству страны.



Свой пост сегодня уже покинул глава оборонного ведомства Степан Полторак.



Вступивший сегодня в должность президент Украины Владимир Зеленский в качестве одного из первых решений объявил о роспуске Верховной рады. По словам главы государства, обратившегося к народу после официальной церемонии инаугурации, он дал парламенту два месяца до роспуска. За этот период необходимо принять ряд неотложных законов, подчеркнул Зеленский.



По словам нового украинского лидера, ради прекращения огня в Донбассе он готов даже на шаги, которые могут оказаться непопулярными. Зеленский подчеркнул, что добиться урегулирования обстановки на востоке страны - "первейшая задача" Киева. Кроме того, необходимо вернуть территории, которые считаются утраченными, заявил президент. Он отметил, что "формулировка кажется не очень корректной", ведь эти земли и так по праву принадлежат Украине.



Выступая с речью после своей инаугурации, новый украинский президент Владимир Зеленский также обратился к Верховной раде с призывом отправить в отставку министра обороны, генерального прокурора страны и начальника СБУ.



Вскоре стало известно о том, что Семен Полторак, назначенный министром обороны Украины 14 октября 2014 года, принял решение оставить свой пост. Соответствующая запись появилась на странице руководителя военного ведомства.



Напомним, не так давно Зеленский заявил о том, что Киев обязательно вернет контроль над Крымом, но это потребует времени.



Автор: Злата Богатова

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