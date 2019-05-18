|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
19:20
Фото: simkl.in
Во время церемонии инаугурации новый украинский лидер также обратился с предложением уйти в отставку к правительству страны.
Свой пост сегодня уже покинул глава оборонного ведомства Степан Полторак.
Вступивший сегодня в должность президент Украины Владимир Зеленский в качестве одного из первых решений объявил о роспуске Верховной рады. По словам главы государства, обратившегося к народу после официальной церемонии инаугурации, он дал парламенту два месяца до роспуска. За этот период необходимо принять ряд неотложных законов, подчеркнул Зеленский.
По словам нового украинского лидера, ради прекращения огня в Донбассе он готов даже на шаги, которые могут оказаться непопулярными. Зеленский подчеркнул, что добиться урегулирования обстановки на востоке страны - "первейшая задача" Киева. Кроме того, необходимо вернуть территории, которые считаются утраченными, заявил президент. Он отметил, что "формулировка кажется не очень корректной", ведь эти земли и так по праву принадлежат Украине.
Выступая с речью после своей инаугурации, новый украинский президент Владимир Зеленский также обратился к Верховной раде с призывом отправить в отставку министра обороны, генерального прокурора страны и начальника СБУ.
Вскоре стало известно о том, что Семен Полторак, назначенный министром обороны Украины 14 октября 2014 года, принял решение оставить свой пост. Соответствующая запись появилась на странице руководителя военного ведомства.
Напомним, не так давно Зеленский заявил о том, что Киев обязательно вернет контроль над Крымом, но это потребует времени.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|