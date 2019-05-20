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В Кемерово раскрыто жестокое убийство 82-летней преподавательницы медуниверситета


20.5.2019 12:37
В Кемерово раскрыто жестокое убийство 82-летней преподавательницы медуниверситетаФото: tobolsk.info

В причастности к гибели пожилой сотрудницы вуза подозревается ранее уже судимая жительница Кемерово.

Женщина задержана, ей уже предъявили обвинение в убийстве 82-летней преподавательницы.

Тело погибшего преподавателя одного из учебных заведений Кемерово было найдено 14 мая. Домой к коллеге пришли другие сотрудники, узнать, почему она вовремя не пришла на работу. В квартире они обнаружили, что пенсионерка убита. Причиной смерти стала травма головы. Предположительно, убийство было совершено с целью ограбления - исчезли все ювелирные украшения, телефон и банковские карты.

Оперативники уже через несколько часов установили личность подозреваемой, после чего она была задержана. Известно, что женщина в прошлом проходила курсы подтверждения квалификации, которые вела погибшая преподаватель.

По словам подозреваемой, ранее она похитила у погибшей крупную сумму денег. Накануне убийства она решила уговорить ее забрать заявление из полиции. Хозяйка категорически отказывалась это сделать, поэтому между ними произошел конфликт. В результате задержанная ударила пенсионерку по голове металлической гантелей, та скончалась на месте. Ограбив квартиру, подозреваемая скрылась.

Полицейские обнаружили похищенные украшения в одном из ломбардов, куда их уже успела сдать женщина, обвиняемая в убийстве. Назначен ряд экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическая экспертиза - по данным правоохранителей, подозреваемая может иметь зависимость от азартных игр.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 273

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