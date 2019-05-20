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Трамп заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное оружие
20.5.2019 11:42
Фото: vk.com
По словам главы Соединенных Штатов, он не может допустить, чтобы в Иране создавалось ядерное оружие.
Как заявил Дональд Трамп, он не позволит властям Ирана обладать таким вооружением.
Во время интервью телевизионному каналу Fox News американский лидер заявил о том, что настроен решительно против войны с Ираном. Однако в сложившейся ситуации "просто нельзя допустить", чтобы в распоряжении Тегерана имелось ядерное оружие.
Трамп отметил, что принадлежит к тем, кто не хочет "ввязываться в войну", ведь это негативно сказывается на экономике. Главное: война убивает людей, это, подчеркнул глава Соединенных Штатов, "намного важнее всего остального".
Американский президент в очередной раз обратился к руководству Ирана с призывом сесть за стол переговоров. Вместе с тем, он признал, что антииранские санкции, введенные ранее властями США, имели довольно серьезные последствия для экономики этой страны.
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