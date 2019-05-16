|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сергей Лазарев стал третьим на Евровидении
12:29
Фото: кадр видео с youtube.com
Российский певец, представлявший песню "Scream", текст которой написал Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, занял третье место на творческом конкурсе в Израиле.
По итогам голосования Сергей Лазарев, выходивший на сцену под пятым номером, смог получить 369 баллов.
Как стало известно, российский исполнитель получил 244 балла от зрителей, еще 125 — от членов профессионального жюри.
Песня Лазарева "Scream" ранее уже вошла в чарты iTunes одиннадцати стран Европы. Видео с выступлением российского певца в полуфинале стало лидером по количеству просмотров на официальном канале "Евровидения". Сам артист считает, что выступил достойно, представив Россию на высоком уровне, и фанатов не подвел.
Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев уже становился участником "Евровидения". Тогда россиянин также смог занять третье место.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|