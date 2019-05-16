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Сергей Лазарев стал третьим на Евровидении


12:29
Сергей Лазарев стал третьим на ЕвровиденииФото: кадр видео с youtube.com

Российский певец, представлявший песню "Scream", текст которой написал Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, занял третье место на творческом конкурсе в Израиле.

По итогам голосования Сергей Лазарев, выходивший на сцену под пятым номером, смог получить 369 баллов.

Как стало известно, российский исполнитель получил 244 балла от зрителей, еще 125 — от членов профессионального жюри.

Песня Лазарева "Scream" ранее уже вошла в чарты iTunes одиннадцати стран Европы. Видео с выступлением российского певца в полуфинале стало лидером по количеству просмотров на официальном канале "Евровидения". Сам артист считает, что выступил достойно, представив Россию на высоком уровне, и фанатов не подвел.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев уже становился участником "Евровидения". Тогда россиянин также смог занять третье место.

Автор: Злата Богатова

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