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Деньги и ценности на 12 млрд рублей изъяли у задержанных полковников ФСБ
18.5.2019 17:34
Фото: livejournal.com
Как стало известно, крупные суммы денег и ценности хранились в квартирах и банковских ячейках, пишет "Коммерсант".
Расследование в отношении трех сотрудников управления "К" активно продолжается.
Общая сумма изъятых у сотрудников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ денег и ценностей превысила двенадцать миллиардов рублей. Речь идет о полковниках Кирилле Черкалине и Дмитрие Фролове, а также их подчиненном Андрее Васильеве.
По версии следствия, не меньшая сумма денежных средств может оставаться на банковских счетах различных подставных лиц и фиктивных компаний. Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что деньги и ценности были найдены и изъяты у одного лишь Черкалина, но по уточненной информации, которую приводит "Коммерсант", в сумму входит и то, что находилось у Фролова с Васильевым.
Предполагается, что активы представляют собой плату за служебные и инсайдерские сведения. В частности, сотрудникам ФСБ могло предлагаться вознаграждение за то, что они заблаговременно извещали банкиров о запланированных проверках либо отзыве лицензий.
Накануне Кириллу Черкалину было официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Деньги были переданы предпринимателем Назаровым, чтобы добиться "действий и бездействия" в его пользу, а также оказании "покровительства". Сумма вознаграждения составила 850 тысяч долларов.
Фролов и Васильев были взяты под стражу в минувшем апреле, вскоре после того, как оба были уволили из органов с формулировкой о неких "компрометирующих обстоятельствах".
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