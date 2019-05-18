|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На борту F-16, разбившегося в Калифорнии, находились боеприпасы
18.5.2019 13:08
Фото: defence.ru
Как передают американские СМИ, все боеприпасы, извлеченные из-под обломков, утилизируют должным образом.
Авиакатастрофа случилась в четверг неподалеку от авиабазы в Калифорнии.
Как стало известно позже, потерпевший крушение истребитель ВВС США F-16 имел на борту боеприпасы, которые были предназначены для осуществления задач американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
По данным телекомпании ABC, воздушное судно находилось на боевом дежурстве НОРАД. Со ссылкой на источник в Минобороны Соединенных Штатов уточняется, что истребитель в тот момент имел стандартную компоновку вооружения, которая принята в соответствии с соблюдением обязательств в рамках осуществления операции Noble Eagle ("Благородный орел").
Какие именно боеприпасы могли находиться на борту разбившегося в Калифорнии F-16, пока не сообщается. Известно лишь, что все они будут извлечены из обломков, а потом должным образом утилизированы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|