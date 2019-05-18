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На борту F-16, разбившегося в Калифорнии, находились боеприпасы


18.5.2019 13:08
На борту F-16, разбившегося в Калифорнии, находились боеприпасыФото: defence.ru

Как передают американские СМИ, все боеприпасы, извлеченные из-под обломков, утилизируют должным образом.

Авиакатастрофа случилась в четверг неподалеку от авиабазы в Калифорнии.

Как стало известно позже, потерпевший крушение истребитель ВВС США F-16 имел на борту боеприпасы, которые были предназначены для осуществления задач американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

По данным телекомпании ABC, воздушное судно находилось на боевом дежурстве НОРАД. Со ссылкой на источник в Минобороны Соединенных Штатов уточняется, что истребитель в тот момент имел стандартную компоновку вооружения, которая принята в соответствии с соблюдением обязательств в рамках осуществления операции Noble Eagle ("Благородный орел").

Какие именно боеприпасы могли находиться на борту разбившегося в Калифорнии F-16, пока не сообщается. Известно лишь, что все они будут извлечены из обломков, а потом должным образом утилизированы.

Автор: Злата Богатова

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