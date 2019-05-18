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На Камчатке при попытке покорить вулкан Камень погиб альпинист из Японии
18.5.2019 11:24
Фото: vsdn.ru
Следственные органы приступили к проверке по факту ЧП, сообщают местные власти.
По предварительным данным, иностранец погиб накануне вечером, 17 мая. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края, работу спасателей, направленных к месту происшествия, осложнила большая высота. Сотрудников МЧС, которым было необходимо снять с вулкана двух иностранных альпинистов и эвакуировать тело их погибшего товарища, доставил к отметке 3,3 км на вертолете.
Сейчас японцы находятся в населенном пункте Козыревск. Все иностранные альпинисты, прибывшие ранее в Россию, были должным образом зарегистрированы и имели страховку, подчеркнули представители региональной администрации.
Известно, что группа из трех японских альпинистов пыталась совершить акклиматизационное восхождение, покорив вулкан Камень. Иностранцы выбрали маршрут, считающийся одним из самых сложных, пояснили в МЧС. Во время подъема мужчина 1968 года рождения сорвался в ущелье и погиб.
Уточняется, что камчатские специалисты предлагали гостям из Японии сопровождать их на вулкан, однако иностранцы на это не согласились.
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