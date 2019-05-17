Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле прокомментировали санкции против «Терека», объявленные властями США

17.5.2019 21:45

Фото: russophile.org



Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва продолжит придерживаться так называемого принципа взаимности.



Руководство РФ обязательно отреагирует на решение властей Соединенных Штатов.



Официальный представитель Кремля прокомментировал решение американского Минфина, в соответствии с которым в санкционный список внесли пять граждан Российской Федерации и специальный отряд быстрого реагирования "Терек". По словам Дмитрия Пескова, учитывая принцип взаимности, "на подобные деструктивные меры" будет дан адекватный ответ.



Кроме того, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина, Москва будет следовать собственным национальным интересам.



Ранее стало известно о решении американского финансового ведомства, которое в очередной раз расширило санкционный список. Ограничительные меры распространились еще на пять россиян и спецотряд "Терек".



Автор: Злата Богатова

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