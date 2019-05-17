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В Кремле прокомментировали санкции против «Терека», объявленные властями США
17.5.2019 21:45
Фото: russophile.org
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва продолжит придерживаться так называемого принципа взаимности.
Руководство РФ обязательно отреагирует на решение властей Соединенных Штатов.
Официальный представитель Кремля прокомментировал решение американского Минфина, в соответствии с которым в санкционный список внесли пять граждан Российской Федерации и специальный отряд быстрого реагирования "Терек". По словам Дмитрия Пескова, учитывая принцип взаимности, "на подобные деструктивные меры" будет дан адекватный ответ.
Кроме того, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина, Москва будет следовать собственным национальным интересам.
Ранее стало известно о решении американского финансового ведомства, которое в очередной раз расширило санкционный список. Ограничительные меры распространились еще на пять россиян и спецотряд "Терек".
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