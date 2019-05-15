|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Гамбурге проводится эвакуация из-за бомбы Второй мировой войны
10:36
Фото: xoroshiy.ru
Как передают германские СМИ, во время строительных работ была найдена бомба времен Второй мировой.
Сразу после обнаружения снаряда началась эвакуация. Предполагается, что она может затронуть порядка 26 тысяч человек.
Как заявил официальный представитель городского полицейского управления, прокомментировав случившееся в эфире радиостанции Hamburg 1, речь идет о бомбе, произведенной в Соединенных Штатах. 500-килограммовый снаряд был нашли в ходе экскаваторных работ.
Отмечается, что снаряд, обнаруженный на территории района Хаймфельд, частично поврежден. В связи с этим бомбу необходимо обезвреживать на месте.
Экстренные службы Гамбурга уже сформировали зону оцепления радиусом 500 м и так называемую зону предупреждения, в которых находятся соответственно примерно 7 и 19 тысяч человек. В ближайшее время все они будут экстренно эвакуированы, сообщает газета Hamburger Abendblatt.
В районе, где нашли снаряд, незамедлительно было принято решение о приостановке движения городского транспорта, в том числе, автомобилей и электропоездов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|