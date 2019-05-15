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В Гамбурге проводится эвакуация из-за бомбы Второй мировой войны


10:36
В Гамбурге проводится эвакуация из-за бомбы Второй мировой войныФото: xoroshiy.ru

Как передают германские СМИ, во время строительных работ была найдена бомба времен Второй мировой.

Сразу после обнаружения снаряда началась эвакуация. Предполагается, что она может затронуть порядка 26 тысяч человек.

Как заявил официальный представитель городского полицейского управления, прокомментировав случившееся в эфире радиостанции Hamburg 1, речь идет о бомбе, произведенной в Соединенных Штатах. 500-килограммовый снаряд был нашли в ходе экскаваторных работ.

Отмечается, что снаряд, обнаруженный на территории района Хаймфельд, частично поврежден. В связи с этим бомбу необходимо обезвреживать на месте.

Экстренные службы Гамбурга уже сформировали зону оцепления радиусом 500 м и так называемую зону предупреждения, в которых находятся соответственно примерно 7 и 19 тысяч человек. В ближайшее время все они будут экстренно эвакуированы, сообщает газета Hamburger Abendblatt.

В районе, где нашли снаряд, незамедлительно было принято решение о приостановке движения городского транспорта, в том числе, автомобилей и электропоездов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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