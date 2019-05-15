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В Москве назвали провокационными «территориальные претензии» Эстонии


15.5.2019 21:19
В Москве назвали провокационными «территориальные претензии» ЭстонииФото: vk.com

Как заявила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, вопрос о границе с Эстонией закрыт навсегда.

Высказывания иностранного министра в Москве сочли неприемлемыми.

Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Эстонии Марты Хельме, которая ранее заявила о якобы не решенных территориальных вопросов с Российской Федерацией. Пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства отметила, что в Москве такие слова считают провокационными.

По словам Захаровой, "территориальные претензии" Таллина могут свидетельствовать о том, что далеко не все в Эстонии сейчас заинтересованы в налаживании нормальных добрососедских отношений с РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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