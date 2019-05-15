|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве назвали провокационными «территориальные претензии» Эстонии
15.5.2019 21:19
Фото: vk.com
Как заявила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, вопрос о границе с Эстонией закрыт навсегда.
Высказывания иностранного министра в Москве сочли неприемлемыми.
Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Эстонии Марты Хельме, которая ранее заявила о якобы не решенных территориальных вопросов с Российской Федерацией. Пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства отметила, что в Москве такие слова считают провокационными.
По словам Захаровой, "территориальные претензии" Таллина могут свидетельствовать о том, что далеко не все в Эстонии сейчас заинтересованы в налаживании нормальных добрососедских отношений с РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|