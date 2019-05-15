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В Китае по решению властей заблокировали «Википедию» на всех языках
15.5.2019 17:16
Фото: marketingaffiliategems.com
Жители Китая теперь не могут воспользоваться "Википедией" - популярная во всем мире онлайн-энциклопедия по решению властей страны была заблокирована на всех языках.
Как сообщает BBC News, цитируя представителей фонда Wikimedia, сайт пополнил уже достаточно большой список.
"Википедия" включена в довольно объемный перечень сайтов, которыми не могут пользоваться жители Поднебесной. Ранее власти приняли решение о блокировке китайской версии ресурса, однако со временем запрет распространился на статьи, которые написаны на любых языках.
Отмечается, что сложности с доступом Wikimedia Foundation выявила еще в конце прошлого месяца, когда обнаружилось, что пользователи в КНР не могут открыть страницы "Википедии". После того, как провели анализ внутреннего трафика, информация о блокировке подтвердилась.
В минувшем марте возникли трудности с использованием раздела "Википедии" на итальянском языке. Позднее выяснилось, что причиной этого является недовольство авторов и руководства, вызванное реформой регламента Евросоюза об авторском праве в Сети.
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