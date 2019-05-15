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В Архангельске после физкультуры умерла 14-летняя школьница
15.5.2019 16:47
Фото: newstracker.ru
По факту смерти девочки следственные органы возбудили уголовное дело, обстоятельства трагедии выясняются.
Как рассказали представители ведомства, ЧП случилось вскоре после того, как дети совершали пробежку по набережной Северной Двины.
По материалам уголовного дела, трагедия случилась в минувший вторник, 14 мая. Установлено, что урок физкультуры в тот день проводился на улице. Ребята совершали пробежку по набережной Северной Двины. Примерно в 11 часов 14-летней учащейся стало плохо. Врачи скорой помощи, прибывшие к месту происшествия, попытались доставить девочку в медицинское учреждение. Школьница скончалась по дороге в больницу.
По итогам проверки уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Известно, что девочка ранее наблюдалась в лечебном учреждении, так как у нее было диагностировано определенное заболевание. Вместе с тем, освобождать ее от физических нагрузок в школе почему-то не сочли необходимым. Теперь следователям предстоит выяснить, насколько верными были действия медаботников, допустивших ее к урокам физкультуры.
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