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В Киеве заявили, что могли бы вернуть Донбасс за сутки
07:37
Фото: all-news.top
С соответствующим утверждением выступил бывший экс-командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев.
По его словам, на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военным нужно менее суток.
Своим мнением по этому вопросу генерал-лейтенант Сергей Наев поделился в эфире телевизионного канала "1+1". Как заявил бывший командующий ООС Украины, военнослужащим необходимо меньше суток, чтобы возвратить под контроль Киева все территории в Донбассе.
По его словам, в ходе военной операции украинским силовикам требуется лишь дойти до государственной границы, а потом закрепиться на рубежах. Сразу после этого территории в Донбассе будут освобождаться бойцами нацгвардии и других структур.
Вместе с тем, у Киева сейчас нет задачи захватить утраченные территории путем силовых методов, ведь украинские власти придерживаются мнения о том, что конфликт на востоке страны нужно разрешать политико-дипломатическим способом.
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