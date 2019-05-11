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Власти ОАЭ опровергли сведения о серии взрывов на нефтяных танкерах


13:21
Власти ОАЭ опровергли сведения о серии взрывов на нефтяных танкерахФото: gazetavv.com

Пресс-служба правительства Фуджейры не подтвердила информацию о ЧП в порту, сообщает государственное агентство WAM.

Утверждается, что движение судов сейчас осуществляется в штатном режиме.

Прокомментировав публикации в СМИ, журналистов призвали брать информацию лишь из официальных источников.

Ранее ливанский телевизионный канал al-Mayadeen рассказал о серии сильнейших взрывов, которые произошли в порту города Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечалось, что пожар затронул от семи до десяти танкеров, над которыми в тот момент барражировали самолеты пожарной службы.

Каких-либо сведений о причинах ЧП в репортаже телеканала не приводилось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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