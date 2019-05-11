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Власти ОАЭ опровергли сведения о серии взрывов на нефтяных танкерах
13:21
Фото: gazetavv.com
Пресс-служба правительства Фуджейры не подтвердила информацию о ЧП в порту, сообщает государственное агентство WAM.
Утверждается, что движение судов сейчас осуществляется в штатном режиме.
Прокомментировав публикации в СМИ, журналистов призвали брать информацию лишь из официальных источников.
Ранее ливанский телевизионный канал al-Mayadeen рассказал о серии сильнейших взрывов, которые произошли в порту города Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечалось, что пожар затронул от семи до десяти танкеров, над которыми в тот момент барражировали самолеты пожарной службы.
Каких-либо сведений о причинах ЧП в репортаже телеканала не приводилось.
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