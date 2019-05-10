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Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который уносит из отеля тапочки
10.5.2019 23:33
Фото: livejournal.com
Избранный украинский лидер Владимир Зеленский позволил себе сравнить действующего президента Петра Пoрoшенкo с туристами, которые, готовясь к отъезду из гостиницы, не могут удержаться от того, чтобы не упаковать в свой чемодан тапочки и другие вещи, принадлежащие отелю. С таким заявлением он выступил в эфире телевизионного канала News One.
По словам Владимира Зеленского, в последние дни перед истечением срока его полномочий Петр Порошенко проявляет необычайную активность. Пока еще действующий президент осуществляет перестановки в высшем командовании армии. При этом он "пытается пропихнуть" собственного руководителя национального совета по вопросам телерадиовещания, а также назначает судей.
Как признался Зеленский, действия предшественника все больше напоминают ему туристов в египетской гостинице. Накануне возвращения они пакуют чемоданы, заодно утягивая "полотенца, тапочки" и сметая "все подряд со шведского стола".
В своем видеообращении новый украинский лидер также обратился к депутатам Верховной рады с призывом назначить день инаугурации на 19 мая.
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