Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который уносит из отеля тапочки

10.5.2019 23:33

Фото: livejournal.com



Избранный украинский лидер Владимир Зеленский позволил себе сравнить действующего президента Петра Пoрoшенкo с туристами, которые, готовясь к отъезду из гостиницы, не могут удержаться от того, чтобы не упаковать в свой чемодан тапочки и другие вещи, принадлежащие отелю. С таким заявлением он выступил в эфире телевизионного канала News One.



По словам Владимира Зеленского, в последние дни перед истечением срока его полномочий Петр Порошенко проявляет необычайную активность. Пока еще действующий президент осуществляет перестановки в высшем командовании армии. При этом он "пытается пропихнуть" собственного руководителя национального совета по вопросам телерадиовещания, а также назначает судей.



Как признался Зеленский, действия предшественника все больше напоминают ему туристов в египетской гостинице. Накануне возвращения они пакуют чемоданы, заодно утягивая "полотенца, тапочки" и сметая "все подряд со шведского стола".



В своем видеообращении новый украинский лидер также обратился к депутатам Верховной рады с призывом назначить день инаугурации на 19 мая.



Автор: Злата Богатова

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