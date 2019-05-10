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Возле острова Реюньон акула смертельно травмировала 33-летнего серфера
10.5.2019 22:04
Фото: pinimg.com
Молодой человек находился в тот момент в запретной зоне, пишут зарубежные СМИ.
Мужчина, занимавшийся серфингом в запретной зоне у берегов острова Реюньон в Индийском океане, был атакован акулой несколько дней назад.
По данным информационного портала Imaz Press Runion, после того, как серфер лишился ноги, он скончался, предположительно, от потери крови и болевого шока.
ЧП случилось неподалеку от города Сен-Ле в западной части острова. Отмечается, что когда спасатели извлекли серфера из воды, он уже не подавал признаков жизни.
Лишь за несколько часов до инцидента власти острова обратились к его жителям и туристам с призывом быть предельно осторожными. В предупреждении говорилось об опасности занятий водными видами спорта в это время года по причине высокого риска нападения акул.
За последние восемь лет случай стал уже двадцать четвертым и одиннадцатым со смертельным исходом, отмечают представители администрации Реюньона.
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