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Взломавшие криптобиржу хакеры похитили биткоинов на 41 млн долларов


8.5.2019 16:59
Взломавшие криптобиржу хакеры похитили биткоинов на 41 млн долларовФото: vsdn.ru

Киберпреступникам удалось взломать Binance, которая на сегодняшний день является одной из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники смогли украсть биткоины почти на 41 миллион долларов.

В официальном заявлении руководства компании Binance указано, что "крупное нарушение безопасности" было выявлено накануне, 7 мая, около 17.15 по UTC (20.15 по Москве). Вскоре удалось установить, что хакеры смогли получить большое количество API-ключей пользователей и коды двухфакторной аутентификации.

Возможно, в распоряжении киберпреступников попали и какие-либо другие сведения, отмечают представители биржи.

Уточняется, что злоумышленники во время атаки применяли разнообразные методы, в том числе, фишинг и вирусы. В результате хакерам удалось в рамках лишь одной операции осуществить вывод семи тысяч биткоинов. По текущему курсу их общая стоимость составляет порядка 40,8 миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова

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