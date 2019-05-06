ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду
 В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду
В Афганистане до 13 человек возросло число жертв атаки на полицейское управление
В Афганистане до 13 человек возросло число жертв атаки на полицейское управление
Израильтяне нанесут массированные удары по палестинским боевикам
Израильтяне нанесут массированные удары по палестинским боевикам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь АлсуНазваны регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь Алсу
В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду
Молодую жену Николаева затравили за пост после трагедии в ШереметьевоМолодую жену Николаева затравили за пост после трагедии в Шереметьево
После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"
В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьникаВ Бурятии проводят проверку по факту гибели школьника

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьника


6.5.2019 18:11
В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьникаФото: staroekrukovo.ru

По предварительным данным, семилетний ребенок во время прогулки упал в реку, поскользнувшись на льдине.

Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.

Как передает агентство "Интерфакс", трагедия случилась вечером 3 мая, когда семилетний школьник в компании подруги гулял вдоль реки в окрестностях населенного пункта Бодон (Бургузинский район Бурятии).

Со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР отмечается, что на сегодняшний день русло реки Бодончик уже практически полностью освободилось ото льда. Однако вдоль берега в некоторых местах еще оставалась наледь, на которую случайно наступил мальчик.

После того, как школьник, поскользнувшись, упал в воду, его подруга сразу же побежала в село, чтобы сообщить о ЧП взрослым. Когда люди смогли добраться до берега, ребенок уже погиб в ледяной воде. Позже его тело было найдено в реке.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Вышел последний альбом группы The CranberriesВышел последний альбом группы The Cranberries
Молодую жену Николаева затравили за пост после трагедии в ШереметьевоМолодую жену Николаева затравили за пост после трагедии в Шереметьево
В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста
В Удмуртии двое маленьких детей погибли, упав в компостную ямуВ Удмуртии двое маленьких детей погибли, упав в компостную яму
Суд арестовал задержанного министра экономики ДагестанаСуд арестовал задержанного министра экономики Дагестана

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru