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В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьника
6.5.2019 18:11
Фото: staroekrukovo.ru
По предварительным данным, семилетний ребенок во время прогулки упал в реку, поскользнувшись на льдине.
Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
Как передает агентство "Интерфакс", трагедия случилась вечером 3 мая, когда семилетний школьник в компании подруги гулял вдоль реки в окрестностях населенного пункта Бодон (Бургузинский район Бурятии).
Со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР отмечается, что на сегодняшний день русло реки Бодончик уже практически полностью освободилось ото льда. Однако вдоль берега в некоторых местах еще оставалась наледь, на которую случайно наступил мальчик.
После того, как школьник, поскользнувшись, упал в воду, его подруга сразу же побежала в село, чтобы сообщить о ЧП взрослым. Когда люди смогли добраться до берега, ребенок уже погиб в ледяной воде. Позже его тело было найдено в реке.
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