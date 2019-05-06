Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые открыли ранее неизвестный миграционный маршрут человека прямоходящего

6.5.2019 14:19

Фото: wordpress.com



Польским археологам удалось выявить следы присутствия Homo erectus, которые насчитывают порядка 500 тыс. лет, на северо-востоке Африки.



Как передает ТАСС, открытие было сделано на территории Судана.



Работавшие в Аравийской пустыне польские археологи обнаружили там следы присутствия Homo erectus - человека прямоходящего. По мнению современных ученых, именно он являлся непосредственным предком Homo sapiens - человека разумного.



Считается, что колыбелью человечества был восток Африки - регион от Мозамбика до побережья Красного моря, где сейчас расположены государства Эритрея и Эфиопия. В этом регионе исследователи наиболее часто находили в прошлом следы деятельности человека, которые были признаны старейшими. Обычно речь шла о различных каменных орудиях труда.



Вместе с тем, северо-восточные территории Африки с этой точки зрения изучались недостаточно интенсивно. Поэтому там сейчас ведут исследования представители целого ряда стран - работу продолжают американские, германские, польские, саудовские археологи и их коллеги из Южной Кореи.



Автор: Злата Богатова

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