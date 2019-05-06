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В Новосибирске задержаны подозреваемые в убийстве мужчины на пляже
6.5.2019 12:43
Фото: kpcdn.net
Как сообщают региональные СМИ, преступление было совершено вечером минувшей субботы, 4 мая, когда на Центральном пляже Советского района Новосибирска произошел конфликт между несколькими мужчинами.
По факту ЧП возбудили уголовное дело.
В ходе начатого расследования установлено, что 29-летний мужчина повздорил с двумя незнакомцами. После перепалки один из злоумышленников нанес потерпевшему удар ножом в шею, от которого тот скончался на месте. Похитив у жертвы мобильный телефон и документы, убийца и его пособник скрылись.
Правоохранители смогли достаточно быстро выйти на след двоих подозреваемых. Уже на следующий день сотрудники регионального СУ СКР совместно с представителями угрозыска задержали обоих. Как оказалось, в прошлом мужчины уже были судимы, причем за преступления, которые считаются тяжкими.
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