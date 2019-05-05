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Израильтяне нанесут массированные удары по палестинским боевикам
5.5.2019 14:54
Фото: median.az
Биньямин Нетаньяху
Соответствующий приказ уже отдал премьер-министр еврейского государства.
По словам Нетаньяху, действия израильтян представляют собой ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы со стороны Газы.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал о том, что приказал армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков, расположенные на территории сектора Газа. Решение было принято в ответ на ракетные обстрелы, которые продолжает подвергаться еврейское государство.
По словам политика, он отдал соответствующее распоряжение сегодня утром. Сделав заявление перед началом заседания кабмина, Нетаньяху отметил, что речь идет о том, "чтобы перегруппировать войска вокруг сектора". Предполагается усилить их при помощи танков, артиллерии и пехоты.
Ранее израильтяне уже объявили о переброске к границе 7-й танковой бригады в целях усиления военной группировки на рубежах страны.
Ранее один гражданин еврейского государства погиб в результате ракетных пусков из сектора Газа. После ответных ударов, которые осуществили израильские силовики, удалось ликвидировать двух боевиков палестинского "Исламского джихада" (движение признано террористическим, деятельность этой организации в РФ официально запрещена).
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