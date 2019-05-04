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В сети появилась новая серия продолжения "Простоквашино"
4.5.2019 14:59
Фото: infourok.ru
В качестве режиссера этого эпизода, который стал уже четырнадцатым по счету, выступила Софья Кравцова, в прошлом неоднократно становившаяся лауреатом открытого российского фестиваля анимационного кино.
Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" получил название "Доброе молоко".
В новом эпизоде внезапно меняется почтальон Печкин - он становится улыбчивым, чтобы как можно лучше выполнить соответствующее указание руководства. При этом Дядя Федор вместе с Шариком и Верой Павловной лечат приболевшую Таму-Таму, тогда как у Матроскина вызывает обеспокоенность обстановка на ферме - его не устраивает уровень продаж молока.
Как отметили представители киностудии, в следующей серии может появиться новый персонаж, его имя создатели сериала пока не раскрывают.
Зрители могут посмотреть новый эпизод на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм".
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