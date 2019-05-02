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Трое пострадавших при стрельбе в Университете Северной Каролины находятся в критическом состоянии


2.5.2019 17:50
Трое пострадавших при стрельбе в Университете Северной Каролины находятся в критическом состоянииФото: baocalitoday.com

Жертвами инцидента в Шарлотте стали два человека, четверо ранены.

Полиция установила личность стрелка, отмечается, что во время нападения он использовал легально купленное оружие.

Правоохранители назвали имя молодого человека, который устроил стрельбу на территории студенческого городка университета штата Северная Каролина. 22-летнему Тристану Эндрю Терреллу, который был практически сразу задержан и сейчас находится под стражей, уже официально предъявили обвинения в двух убийствах и четырех покушениях на убийство.

Как заявил шеф полиции города Шарлотты Джефф Бейкер, в прошлом подозреваемый никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ходе начатого расследования установлено, что молодой человек во время нападения стрелял из легально приобретенного оружия.

Известно также, что преступник действовал в одиночку. Однако мотивы его действий до сих пор остаются неустановленными. В полиции отметили, что наибольшее число вопросов связано с неожиданностью инцидента.

Жертвами стрельбы в Шарлотте, по уточненным данным, стали два человека. Ранения получили четверо, состояние трех пострадавших врачи оценивают как критическое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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