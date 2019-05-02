|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Минобороны не подтвердили сведения о гибели военных в Сирии
2.5.2019 16:27
Фото: rl0.ru
Сведения о гибели четырех российских военнослужащих на территории САР, которые ранее распространились в СМИ, не соответствуют действительности, передает РИА Новости со ссылкой на официальных представителей отечественного оборонного ведомства.
В течение последнего времени в Сирийской Арабской Республике (САР) не погиб ни один военный из нашей страны, подчеркнули при этом в военном министерстве.
Прокомментировав распространившиеся публикации, представители военного ведомства отметили, что на сегодняшний день все представители ВС РФ, которые находятся на территории Сирии, живы и здоровы. Военные успешно выполняют задачи, которые перед ними поставлены.
Отреагировав на распространившуюся в прессе информацию о гибели четырех россиян, военные назвали публикации такого рода "очередной фальшивкой". Подобные сведения умышленно запускают в Сеть боевики, а некоторые СМИ позволяют себе необдуманно тиражировать непроверенные данные.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|