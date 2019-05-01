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МИД РФ призвал Париж к расследованию атаки полицейских на российскую журналистку
1.5.2019 19:23
Фото: dsvf.ru
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала в Париже во время первомайских демонстраций.
В Москве практически сразу отреагировали на инцидент, обратившись к властям Франции.
Российское руководство призывает французские власти тщательно расследовать инцидент, в результате которого пострадала сотрудница РИА Новости. По данным агентства, Виктория Иванова подверглась нападению со стороны парижских полицейских, несмотря на специальную маркировку, которая имелась на ее одежде.
Россиянку могли идентифицировать как представителя прессы, но она была атакована силовиками и пострадала, подчеркнули в МИД РФ. В распространенном сегодня комментарии ведомство указало на недопустимость насильственных действий по отношению к журналистам, исполняющим их профессиональные обязанности.
Проходившие сегодня в Париже массовые марши и митинги обернулись столкновениями с полицией. В результате участники мероприятия, приуроченных к Дню труда, были вынуждены испытать на себе действие слезоточивого газа. Согласно официальным данным, полиция задержала около 250 человек, причем более двухсот из них после предварительного разбирательства были взяты под стражу.
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