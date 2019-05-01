ИнтерНовости - новости в стране и мире
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав на полтора года
 Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав на полтора года
Меган Маркл собирается накануне родов нарушить еще одну королевскую традицию
 Меган Маркл собирается накануне родов нарушить еще одну королевскую традицию
В Москву приедут Lil Ugly Mane и Wavves
В Москву приедут Lil Ugly Mane и Wavves
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы города, где живут самые довольные россиянеНазваны города, где живут самые довольные россияне
В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека
МИД РФ призвал Париж к расследованию атаки полицейских на российскую журналистку МИД РФ призвал Париж к расследованию атаки полицейских на российскую журналистку
Ассанжа приговорили к 50 неделям заключенияАссанжа приговорили к 50 неделям заключения
Алсу будет участвовать в «Евровидении-2019» Алсу будет участвовать в «Евровидении-2019»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

МИД РФ призвал Париж к расследованию атаки полицейских на российскую журналистку


1.5.2019 19:23
МИД РФ призвал Париж к расследованию атаки полицейских на российскую журналисткуФото: dsvf.ru

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала в Париже во время первомайских демонстраций.

В Москве практически сразу отреагировали на инцидент, обратившись к властям Франции.

Российское руководство призывает французские власти тщательно расследовать инцидент, в результате которого пострадала сотрудница РИА Новости. По данным агентства, Виктория Иванова подверглась нападению со стороны парижских полицейских, несмотря на специальную маркировку, которая имелась на ее одежде.

Россиянку могли идентифицировать как представителя прессы, но она была атакована силовиками и пострадала, подчеркнули в МИД РФ. В распространенном сегодня комментарии ведомство указало на недопустимость насильственных действий по отношению к журналистам, исполняющим их профессиональные обязанности.

Проходившие сегодня в Париже массовые марши и митинги обернулись столкновениями с полицией. В результате участники мероприятия, приуроченных к Дню труда, были вынуждены испытать на себе действие слезоточивого газа. Согласно официальным данным, полиция задержала около 250 человек, причем более двухсот из них после предварительного разбирательства были взяты под стражу.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Москве разыскивают экстрасенса, укравшего у таксиста 8,7 млн рублейВ Москве разыскивают экстрасенса, укравшего у таксиста 8,7 млн рублей
Вышел последний альбом группы The CranberriesВышел последний альбом группы The Cranberries
Правообладатель шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью АлсуПравообладатель шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Составлен список самых разочаровывающих туристических достопримечательностей Европы Составлен список самых разочаровывающих туристических достопримечательностей Европы
Путину доложили о причинах снижения качества нефти Путину доложили о причинах снижения качества нефти

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru