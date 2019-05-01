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Путин назначил нового посла в Белоруссии
1.5.2019 10:03
Фото: fotocdn.net
Глава российского государства Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии, передает РИА Новости.
Должность теперь будет занимать Дмитрий Мезенцев. Соответствующее заявление уже опубликовано на официальном сайте Кремля.
Ранее Дмитрий Мезенцев занимал пост сенатора от Сахалинской области.
Некоторое время назад, когда в СМИ появились сообщения о возможной отставке Михаила Бабича, одновременно пресса писала о вероятном назначении на пост российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева.
Напомним, в минувшем апреле Минск обвинил Михаила Бабича, возглавившего российскую дипмиссию в августе прошлого года, в "разрушении отношений между странами". Так белорусские дипломаты отреагировали на высказывания Бабича о стоимости строительства БелАЭС.
Белорусский лидер Александр Лукашенко называл сумму менее семи миллиардов долларов. При этом соглашение с Москвой подразумевало десять миллиардов. Бабич на этом заявил, что президента Белоруссии могли ввести в заблуждение - Россия не указывала конечную цену.
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