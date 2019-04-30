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СМИ: Врачи спасли сына олигарха Саркисова, доставленного в больницу после ночного клуба
30.4.2019 23:46
Фото: vk.com
Сын совладельца крупной страховой компании "РЕСО-Гарантия" попал в больницу в середине минувшего апреля.
21-летнего Сергея Саркисова экстренно госпитализировали прямо из клуба, расположенного на севере Москвы.
По данным российских СМИ, молодого человека на частной скорой доставили в медицинское учреждение, где у него было диагностировано отравление. В ряде источников также появились сообщения о том, что причиной экстренной госпитализации могла стать передозировка.
В течение некоторого времени состояние Саркисова оставалось крайне тяжелым, он находился в состоянии комы и оставался в реанимационном отделении. Врачам удалось стабилизровать пациента, молодой человек наконец идет на поправку, сообщают открытые источники.
Семья миллиардера от каких-либо комментариев по этому поводу предпочитает воздерживаться.
Саркисов-младший, называющий себя "Черным принцем", ранее приобрел в столице определенную известность. Передвигаясь по Москве в Bentley небесно-голубого цвета, он трудился в компании своего отца. Начав работать менеджером по продажам, он успел продвинуться по карьерной лестнице до руководителя.
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