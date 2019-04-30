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Власти США собираются включить "Братьев-мусульман" в число террористических группировок
30.4.2019 16:42
Фото: cand.com.vn
Как передают американские СМИ, в Белом доме соответствующая подготовка началась вскоре после встречи глав США и Египта. Переговоры проходили 9 апреля этого года. Вопрос на текущий момент прорабатывается в Госдепе и рядом ведомств, которые несут ответственность за национальную безопасность Соединенных Штатов.
Как пишет сегодня газета New York Post, Белый дом уже поручил дипломатам и ответственных за национальную безопасность структурам приступить к проработке вопроса о признании "Братьев-мусульман" террористической группировкой. Работа в этом направлении была начата после того, как 9 апреля состоялась официальная встреча американского лидера Дональда Трампа с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.
На сегодняшний день деятельность этой группировки официально запрещена в Египте. Власти страны включили "Братьев-мусульман" в число террористических организаций.
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