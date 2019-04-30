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В Кремле прокомментировали сообщения о главаре ИГ


30.4.2019 16:19
В Кремле прокомментировали сообщения о главаре ИГФото: russophile.org

Российские власти на сегодняшний день не располагают достоверными сведениями о судьбе и местонахождении аль-Багдади, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне Agence France-Presse рассказало о публикации "Исламским государством" (ИГ, деятельность группировки в РФ запрещена) новых видеокадров, на которых запечатлен главарь.

Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, на данный момент он не располагает сведениями о том, владеют ли отечественные спецслужбы точной информацией о судьбе Абу Бакра аль-Багдади.

По данным Agence France-Presse, в Сеть впервые за пять лет выложили кадры с главарем ИГ. До этого аль-Багдади, напоминает агентство, появлялся на публике летом 2014 года в иракском Мосуле. Выступив во время пятничной молитвы, он объявил о начале формирования "халифата" на территории Ближнего Востока.

Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков заявил об отсутствии у российской военной разведки сведений о том, где сейчас может скрываться аль-Багдади.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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