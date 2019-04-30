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В Арктике прошли учения самолетов Ил-38
30.4.2019 15:09
Фото: anyaero.com
В маневрах были задействованы Ил-38 и модернизированные Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского флота.
Экипажам удалось успешно отработать выслеживание "чужих" субмарин, сообщают сегодня СМИ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
Как стало известно, военными был успешно отработан поиск и слежение за субмаринами условного противника на территориях Арктики и Крайнего Севера. В частности, экипажи оттачивали взлет и посадку, совершенствовали технику пилотирования и полет в парном составе.
Затем самолеты перенеслись в воздушное пространство над Северным ледовитым океаном для проведения тактических приемов поиска и классификации подлодок. Кроме того, особая роль во время маневров была уделена слежению за субмаринами условного противника, в котором использовались радиолокационные и гидроакустические средства.
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