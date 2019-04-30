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Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери
30.4.2019 14:27
Фото: sledcom.ru
Дело рассматривал Курганский областной суд.
Согласно приговору, вынесенному в минувшую пятницу, 26 апреля, мужчина был признан виновным в жестоком убийстве собственной дочери. Девочке было лишь десять месяцев.
28-летнеего жителя районного поселка Каргаполье осудили на семнадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В ходе следствия и судебных слушаний было установлено, что в ночь на 6 июня прошлого года подсудимый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Будучи дома, он услышал, как заплакала его десятимесячная дочь и разозлился. Схватив ребенка, отец нанес ей несколько ударов по голове и телу.
Подняв девочку на высоту своего роста, мужчина сначала бросил ее на пол, а потом еще несколько раз - на диван, стоявший возле стены. Младенец в результате получил смертельные травмы, ударившись головой об пол и стену. Девочка скончалась на месте.
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