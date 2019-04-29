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Жителя Кубани признали виновным в изнасиловании и убийстве племянницы


29.4.2019 20:26
Жителя Кубани признали виновным в изнасиловании и убийстве племянницы Фото: hibiny.com

На Кубани завершились судебные слушания по резонансному делу об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки.

В причастности к преступлению обвинили родственника погибшей.

Как стало известно, мужчина был признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на двадцатилетний срок. Отбывать наказание Сергей Савченко будет в исправительной колонии строгого режима.

В ходе расследования и суда было установлено, что девочка, выйдя из дома, направлялась к реке, когда за ней проследовал ее родственник. Совершив в отношении племянницы насильственные действия сексуального характера, злоумышленник начал испытывать опасения, что его привлекут к уголовной ответственности. Поэтому он решил убить девочку.

Ударив племянницу по голове, злоумышленник столкнул ее в реку и удерживал ногой до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Преступление было совершено в мае 2017 года в окрестностях населенного пункта Новопокровское (Крымский район).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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