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В Швейцарии в результате схода лавины погибли четыре лыжника
28.4.2019 16:12
Фото: images-on-off.com
Трагическое происшествие случилось в Альпах, на перевале Грюнхорнлюкке в южной части страны, передает РИА Новости.
Со ссылкой на представителей полиции кантона Вале уточняется, что жертвами лавины стали граждане ФРГ.
По данным местных правоохранителей, группа туристов, прибывших в Швейцарию из Германии, вышла в путь утром минувшей пятницы, 26 апреля. Лыжники направились через перевал Грюнхорнлюкке в сторону горного приюта Конкордиахютте. В конце дня выяснилось, что пункта назначения группа не добралась, поэтому власти незамедлительно начали поиск иностранцев. Сначала местность осматривали с вертолета, но обнаружить лыжников не удалось.
В районе ЧП в субботу была крайне плохая погода, поэтому поисково-спасательную операцию пришлось прервать, мероприятия были продолжены лишь после полудня. Вскоре под завалами снега удалось отыскать четырех пропавших немцев, которые к тому времени уже не подавали признаков жизни.
Полицейские устанавливают личность погибших, по факту ЧП проводится проверка.
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