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В Минобороны прокомментировали публикации о «срывании погон» курсантами ВДВ
27.4.2019 21:22
Фото: rzn.info
Как заявили представители ведомства, информация не соответствует действительности.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что по факту сообщений, распространившихся в СМИ, была проведена тщательная проверка.
В оборонном ведомстве опровергли сведения о "срывании погон", которое якобы устроили курсанты училища Воздушно-десантных войск в Рязани. Как свидетельствуют результаты проверки, которую уже провели специально созданные в Минобороны комиссии, информация не соответствует действительному положению дел.
К настоящему времени удалось однозначно установить, что курсанты погоны не срывали, заявили в министерстве. Публикации на эту тему в СМИ и социальных сетях представители ведомства назвали слухами.
По данным РИА Новости, в ходе проверки лишь удалось выявить пятерых курсантов, выразивших некоторое недовольство после того, как появились предположения об изменении цвета погон на обмундировании.
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