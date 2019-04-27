Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобороны прокомментировали публикации о «срывании погон» курсантами ВДВ

27.4.2019 21:22

Фото: rzn.info



Как заявили представители ведомства, информация не соответствует действительности.



В Министерстве обороны России подчеркнули, что по факту сообщений, распространившихся в СМИ, была проведена тщательная проверка.



В оборонном ведомстве опровергли сведения о "срывании погон", которое якобы устроили курсанты училища Воздушно-десантных войск в Рязани. Как свидетельствуют результаты проверки, которую уже провели специально созданные в Минобороны комиссии, информация не соответствует действительному положению дел.



К настоящему времени удалось однозначно установить, что курсанты погоны не срывали, заявили в министерстве. Публикации на эту тему в СМИ и социальных сетях представители ведомства назвали слухами.



По данным РИА Новости, в ходе проверки лишь удалось выявить пятерых курсантов, выразивших некоторое недовольство после того, как появились предположения об изменении цвета погон на обмундировании.



Автор: Злата Богатова

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