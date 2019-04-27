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В США трехлетняя девочка спасла младенца после гибели родителей
27.4.2019 09:22
Фото: livejournal.com
Трагедия произошла на территории штата Калифорния на прошлой неделе, пишут американские СМИ.
После страшной смерти родителей трехлетняя девочка несколько суток продолжала заботиться о двухмесячном брате. В результате оба ребенка остались живы и здоровы, сейчас они находятся в безопасности.
По данным информационного портала Fox 11 News, за три дня до того, как детей обнаружили полицейские, их 46-летний отец убил жену. Расправившись с 38-летней Михоко Койке, Дэвид Курос Парса застрелился.
Сигнал в правоохранительные органы поступил в воскресенье, 21 апреля. Как рассказали журналистам в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, речь шла о вооруженном нападении.
Прибыв к месту ЧП, сотрудники полиции обнаружили двух детей рядом с телами погибших родителей. Оставшись сиротой, маленькая девочка на протяжении трех дней заботилась не только о себе, но и брате. В полицейском департаменте отметили, что старшая сестра попросту спасла младенца, появившегося на свет лишь два месяца назад.
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