Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась Элина Быстрицкая

11:37

Фото: mir24.tv



Народной артистке СССР 4 апреля исполнился девяносто один год.



О смерти Элины Быстрицкой было сообщено сегодня в эфире телевизионного канала "Россия-24" (ВГТРК).



Коллеги артистки, выражая соболезнования близким, делятся воспоминаниями об Элине быстрицкой, передают российские СМИ. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.



Элина Авраамовна Быстрицкая родилась в Киеве, в семье военного врача. В период ВОВ будущая звезда советского театра и кино прошла курсы медицинских сестер, затем трудилась в госпитале. В 1947 году Быстрицкая окончила медицинский техникум, вскоре после чего начала активно заниматься художественной самодеятельностью.



В 1953 году актриса получила диплом Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого. В середине прошлого века Быстрицкая выступала в русском драмтеатре Вильнюса, затем ее включили в труппу Московского драмтеатра им. Пушкина. Позже она выходила на сцену Малого театра, где дебютировала в роли леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" по произведению Оскара Уайльда.



В кино Быстрицкая начала сниматься еще во время учебы. Широкая известность и зрительская любовь пришли к ней сразу после выхода на экраны ленты Сергея Герасимова "Тихий Дон". В этом фильме, который был создан в 1958 году, актриса сыграла Аксинью.



С 1978 года работала в качестве педагога, она преподавала в таких учебных заведениях как Высшее театральное училище им. Щепкина им ГИТИС им. Луначарского.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 08:45 Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы

Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы 24.4.2019 19:38 В Швеции будет издана биография умершего год назад диджея Avicii

В Швеции будет издана биография умершего год назад диджея Avicii 24.4.2019 18:19 ФСБ сообщает о задержании участников нападения банды Басаева на Дагестан

ФСБ сообщает о задержании участников нападения банды Басаева на Дагестан 24.4.2019 08:26 ФБР обнародовало документы о побеге Гитлера в Аргентину

ФБР обнародовало документы о побеге Гитлера в Аргентину 23.4.2019 12:54 Теракты в Шри-Ланке могли быть местью за нападения на мечети в Новой Зеландии