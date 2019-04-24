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Скончалась Элина Быстрицкая


11:37
Скончалась Элина БыстрицкаяФото: mir24.tv

Народной артистке СССР 4 апреля исполнился девяносто один год.

О смерти Элины Быстрицкой было сообщено сегодня в эфире телевизионного канала "Россия-24" (ВГТРК).

Коллеги артистки, выражая соболезнования близким, делятся воспоминаниями об Элине быстрицкой, передают российские СМИ. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась в Киеве, в семье военного врача. В период ВОВ будущая звезда советского театра и кино прошла курсы медицинских сестер, затем трудилась в госпитале. В 1947 году Быстрицкая окончила медицинский техникум, вскоре после чего начала активно заниматься художественной самодеятельностью.

В 1953 году актриса получила диплом Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого. В середине прошлого века Быстрицкая выступала в русском драмтеатре Вильнюса, затем ее включили в труппу Московского драмтеатра им. Пушкина. Позже она выходила на сцену Малого театра, где дебютировала в роли леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" по произведению Оскара Уайльда.

В кино Быстрицкая начала сниматься еще во время учебы. Широкая известность и зрительская любовь пришли к ней сразу после выхода на экраны ленты Сергея Герасимова "Тихий Дон". В этом фильме, который был создан в 1958 году, актриса сыграла Аксинью.

С 1978 года работала в качестве педагога, она преподавала в таких учебных заведениях как Высшее театральное училище им. Щепкина им ГИТИС им. Луначарского.

Автор: Злата Богатова

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