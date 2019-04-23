Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти США готовы заплатить до $10 млн за сведения о "Хезболлах"

23.4.2019 14:58

Фото: worldenergynews.gr



Как заявили представители американского дипломатического ведомства, Вашингтон твердо намерен добиться полной ликвидации сети, которая осуществляет финансирование этой организации.



В этих целях руководство страны объявило о солидной награде.



В Госдепартаменте заявили, что власти США готовы заплатить до $10 млн за сведения о "Хезболлах". Речь идет об информации, связанной с источниками финансирования этой организации. Власти Соединенных Штатов надеются, что это поможет им противостоять террористической угрозе, которая исходит от группировки, пояснил помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.



При этом Эванофф подчеркнул, что информаторы могут рассчитывать на строжайшую конфиденциальность. Все, кто располагает какими-либо данными о том, как осуществляет свои финансовые операции "Хезболлах", может обращаться на портал Минюста США.



Выступая на брифинге в Центре для иностранных журналистов, американский дипломат также говорил о том, что правительство США будет применять и другие меры, имеющиеся в его распоряжении.



Автор: Злата Богатова

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