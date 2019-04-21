|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Архангельском на озере утонули четыре рыбака
21.4.2019 13:24
Фото: livejournal.com
Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС РФ, предположительно, мужчины провалились под лед и не сумели самостоятельно выбраться из воды.
Трагедия случилась на озере Лаче в городе Каргополь.
Накануне, 20 апреля, патрулировавшие территорию инспекторы обнаружили в полынье на озере рыбацкие вещи. К полынье вела колею от мотобуксировщика.
По данным ведомства, четверо местных жителей отправились рыбачить ранним утром. Среди них были двое врачей Каргопольской ЦРБ и молодой человек 1989 г.р. Как только рассвело, все они, сев на сани при помощи мотобуксировщика направились к озеру Лаче и попали в полынью.
Представители МЧС подчеркивают, что в Архангельской области все водные объекты сейчас уже готовятся к разрушению льда, на ряде рек идет ледоход. Поэтому рыбалка на данный момент стала смертельно опасной - на территории региона на лед выходить запрещено.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|