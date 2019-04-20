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Женская сеть myJulia.ru
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Двухлетний сын Собчак начал учить китайский язык
01:47
Фото: cosmopolitan.ru
Соответствующее видео российская телеведущая разместила в своем Instagram.
На кадрах запечатлен двухгодовалый Платон, занимающийся с учителем китайским языком.
По мнению 37-летней Ксении Собчак, в столь раннем возрасте дети гораздо легче усваивают разнообразные знания. Кроме того, сам процесс занятий с репетитором способен развить мышление и кругозор у ее сына.
Однако "все равно невозможно смотреть без слез", как маленький Платон делает попытки объясниться, используя английский, когда слышит "странные для него звуки", — призналась ведущая.
Подписчики звезды в Instagram отреагировали на публикацию довольно неоднозначно. В частности, немало пользователей усомнились в том, что нагрузки в таком возрасте могут быть полезны, учитывая, что китайский достаточно сложный язык.
Отметим, китайский в раннем возрасте также изучают дети Татьяны Навки и Маргариты Симоньян.
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