|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Погибшая в ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
20.4.2019 19:58
Фото: odnarodyna.org
Младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева, видя попытки противника подобраться к позициям ополченцев, пожертвовала собой, передает РИА Новости.
23-летняя санинструктор решила вступить в бой и приняла огонь на себя.
Во время очередной попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики погибла 23-летняя ополченка. Как стало известно, Лилия Эгалегердиева была смертельно ранена неподалеку от населенного пункта Октябрь.
Переместившись в сторону подальше от того места, где находились раненые во время атаки ополченцы, девушка начала обстреливать силовиков из автомата. В результате им не удалось обойти позицию с фланга.
В сообщении Народной милиции ДНР указано, что лилия Эгалегердиева погибла вместе с двумя ополченцами после того, как украинская сторона нанесла массированный огневой удар.
Гибель 23-летней девушки в очередной раз подтвердил "лживость и пустоту" заявлений, которые звучат из Киева, о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на востоке страны, подчеркнули в Донбассе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|