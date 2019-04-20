Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погибшая в ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

20.4.2019 19:58

Фото: odnarodyna.org



Младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева, видя попытки противника подобраться к позициям ополченцев, пожертвовала собой, передает РИА Новости.



23-летняя санинструктор решила вступить в бой и приняла огонь на себя.



Во время очередной попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики погибла 23-летняя ополченка. Как стало известно, Лилия Эгалегердиева была смертельно ранена неподалеку от населенного пункта Октябрь.



Переместившись в сторону подальше от того места, где находились раненые во время атаки ополченцы, девушка начала обстреливать силовиков из автомата. В результате им не удалось обойти позицию с фланга.



В сообщении Народной милиции ДНР указано, что лилия Эгалегердиева погибла вместе с двумя ополченцами после того, как украинская сторона нанесла массированный огневой удар.



Гибель 23-летней девушки в очередной раз подтвердил "лживость и пустоту" заявлений, которые звучат из Киева, о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на востоке страны, подчеркнули в Донбассе.



Автор: Злата Богатова

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