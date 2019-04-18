|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ходе дебатов Зеленский и Порошенко встали на колени
21:54
Фото: кадр видео с youtube.com
Действующий украинский лидер Петр Порошенко и его конкурент в борьбе за президентское кресло Владимир Зеленский, в ходе проходящих сейчас в Киеве дебатов встали на колени.
Встреча кандидатов на пост главы государства, как и планировалось, состоялась на стадионе "Олимпийский".
Заявив о том, что он "готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта", шоумен Владимир Зеленский вышел к краю сцены и опустился на колени.
Вслед за ним преклонил колено и действующий украинский президент Петр Порошенко. Однако политик решил сделать это, повернувшись спиной к залу. Лицо Порошенко в тот момент было обращено к женщине в его окружении, в руках которой находился украинский флаг.
Незадолго до того, как встать на колени, шоумен обвинил оппонента в том, что тот выдергивает слова из контекста и врет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|