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В ходе дебатов Зеленский и Порошенко встали на колени


21:54
В ходе дебатов Зеленский и Порошенко встали на колениФото: кадр видео с youtube.com

Действующий украинский лидер Петр Порошенко и его конкурент в борьбе за президентское кресло Владимир Зеленский, в ходе проходящих сейчас в Киеве дебатов встали на колени.

Встреча кандидатов на пост главы государства, как и планировалось, состоялась на стадионе "Олимпийский".

Заявив о том, что он "готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта", шоумен Владимир Зеленский вышел к краю сцены и опустился на колени.

Вслед за ним преклонил колено и действующий украинский президент Петр Порошенко. Однако политик решил сделать это, повернувшись спиной к залу. Лицо Порошенко в тот момент было обращено к женщине в его окружении, в руках которой находился украинский флаг.

Незадолго до того, как встать на колени, шоумен обвинил оппонента в том, что тот выдергивает слова из контекста и врет.

Автор: Злата Богатова

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