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В столице Шотландии убит актер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме "На игле 2"
10:20
Фото: cdninstagram.com
В артиста стреляли возле дома, когда он пытался припарковать свою машину, пишут британские СМИ.
От ранения в голову 42-летний Брэдли Уэлш практически сразу скончался.
Как сообщает The Sun, в Эдинбурге погиб известный боксер и актер Брэдли Уэлш, снявшийся в фильме "Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)". Артисту было лишь сорок два года.
Со ссылкой на источники в полиции Шотландии уточняется, что в актера стрелял неизвестный, когда Уэлш, подъехав к своему дому, парковал машину. От полученного ранения в голову артист скончался на месте. Нападавшему удалось скрыться.
Правоохранительные органы по факту убийства проводят расследование, пока информации о мотивах преступления из официальных источников не поступало.
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