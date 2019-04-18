|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель ХМАО случайно убил родственника, приняв его за животное
18.4.2019 13:31
Фото: vk.com
Следственные органы Советского района Ханты-Мансийского автономного округа приступили к проверке по факту гибели местного жителя, передает агентство "Интерфакс". По предварительным данным, мужчина скончался в результате ранения, полученного на охоте.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по ХМАО, охотник произвел выстрел в условиях недостаточной видимости, полагая, что целится в животное. Однако потом, подойдя поближе, он обнаружил, что ранил родственника, который охотился вместе с ним.
Спустя некоторое время пострадавший мужчина от полученного ранения скончался.
Процессуальное решение возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности примут позже, по итогам предварительной проверки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|