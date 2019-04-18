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В Приамурье задержан подозреваемый в убийстве молодого тренера каратэ
18.4.2019 13:07
Фото: vk.com
Полиция уже задержала подозреваемого, передают региональные СМИ.
Как стало известно, мужчину 1994 года рождения смертельно ранили на пороге спорткомплекса в городе Белогорск.
Сигнал о нападении поступил в правоохранительные органы около полуночи 17 апреля. Сообщалось, около одного из спортивных клубов города Белогорска неизвестный ударил ножом тренера по каратэ. Раненого мужчину сразу же доставили в больницу, но он вскоре скончался.
По факту случившегося следственные органы региона уже возбудили уголовное дело. В рамках начатого расследования полицейские задержали подозреваемого в убийстве, 2001 года рождения.
Причины и обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападавшего, сейчас выясняют оперативные сотрудники.
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