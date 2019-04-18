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Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в 39 лет


18.4.2019 00:45
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в 39 летФото: news.ru

Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался в результате продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

О смерти журналиста сообщается на портале телевизионного канала.

Как указано в сообщении, Илья Костин запомнился коллегам как "умный, талантливый, интеллигентный, безмернo тактичный и очень тонкий". Он ни разу не вышел из себя, хотя и испытывал огромный стресс, как и все, выходя в эфир. Когда врачи диагностировали у Ильи Костина серьезное заболевание, он продолжал радоваться жизни, не стал замыкаться в cебе. На бoрьбу c недугом уходили все cилы, однако, как это часто бывает, он все равно вcе равно оказался сильнее.

Илья Костин был родом из Владикавказа. 31 октября ему могло бы исполниться сорок лет. После окончания Владикавказского училища искусств им. Гергиева, он поступил на журфак Северо-Осетинского госуниверситета им. Хетагурова. В качестве корреспондента Костин впервые начал трудиться в государственном информагентстве "Иринформ".

В период 1999-2002 годов Костин работал на телевизионном канале НТВ. Став собкором на Северном Кавказе, он создавал сюжеты для таких передач как "Сегодня" и "Итоги". Позже перебрался в Москву, где год трудился как корреспондент информационной службы на ТВС. Начиная с 2003 года Илья Костин работал в информационных программах "Новости" и "Время", которые выходят в эфир Первого канала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 547

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